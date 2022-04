Demir stuurt dossier nieuwe afvaloven in Wilrijk terug naar af

De Antwerpse afvalintercommunale Isvag moet een nieuwe aanvraag indienen voor de bouw van een verbrandings­oven. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft beslist om de vergunning voor de nieuwe oven niet opnieuw te verlenen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vorige week zowel de omgevingsvergunning voor de bestaande oven als voor de nieuw geplande installatie in Wilrijk vernietigd. Het oordeel van de Raad luidt onder meer dat er te weinig onderzoek gebeurde naar (locatie)alternatieven voor de nieuwe installatie. Demir, die in 2020 de vergunning verleende, erkent naar eigen zeggen dat het onderzoek naar alternatieven destijds al een ‘kritiek punt’ was.

‘Tijdens de behandeling van de aanvraag werden evenwel 21 (voorwaardelijk) gunstige adviezen uitgereikt, waaronder dat van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie’, zegt ze.

Bestaande oven wacht op beslissing

Demir besliste daarom om de vergunning toch te verlenen. Maar daarbij moest Isvag nog aan enkele andere ecologische voorwaarden voldoen. Nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar terugfloot, stuurt de minister het dossier terug naar de tekentafel. ‘De initiatiefnemer moet zijn huiswerk opnieuw doen’, zegt ze.

Over de bestaande installatie, die sowieso nog zes maanden actief mag blijven, wordt pas de komende weken een beslissing verwacht. ‘De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft alvast geen inhoudelijke bedenkingen bij een verlenging, maar maakte enkel procedurele opmerkingen’, stelt Demir.