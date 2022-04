Weerbericht | Zonnig en op meeste plaatsen droog

Woensdag is het in de meeste streken zonnig, maar lokaal hangen er lage wolken met aan zee eventueel wat tijdelijk gedruppel. In de loop van de dag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af met in de namiddag een kleine kans op een bui in de Ardennen. De maxima schommelen van 11 tot 17 graden, meldt het KMI.

Ook ‘s avonds en ‘s nachts blijft het nagenoeg overal helder tot lichtbewolkt met in de Ardennen mogelijk enkele mistbanken. De minima liggen tussen 1 graad in de Ardense valleien, 3 graden in het centrum en 7 graden aan zee.

Donderdag wordt het zonnig met in de loop van de dag vorming van enkele stapelwolken, voornamelijk dan in de Ardennen. De maxima liggen tussen 12 graden aan zee en lokaal 19 graden in het centrum.

Vrijdag verwacht het KMI eerst droog weer met hoge en middelhoge wolken. In de namiddag vergroot de kans op neerslag. We halen maxima van 11 graden aan de kust, 15 graden in het centrum tot 18 of 19 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait een meestal matige en aan zee een vrij krachtige wind.

Tijdens het weekend wordt het licht wisselvallig met hier en daar een bui. Het wordt vrij fris met maxima rond 13 of 14 graden in het centrum.