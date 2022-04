Huizen werden in vierde kwartaal 2021 iets minder duur

Huizen in Vlaanderen waren in het vierde kwartaal van vorig jaar iets goedkoper dan ­tijdens het derde kwartaal, blijkt uit de jongste gegevens van Statbel, het Belgische bureau voor de ­statistiek.

De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen zakte van 273.000 euro naar 265.000 euro. Over heel 2021 werd dat woning­type wel nog altijd 16.000 euro duurder, of 6,5 procent.

Ook een open bebouwing was eind 2021 in Vlaanderen iets goedkoper (375.000 euro) dan in de ­zomermaanden (380.000 euro). Maar de mediaanprijs over een heel jaar lag nog altijd 21.000 euro hoger of 6 procent meer dan in 2020.

• Het dilemma: koop ik nu een huis of wacht in nog wat?

Appartementen werden niet goedkoper in het vierde kwartaal. De mediaanprijs van een appartement in Vlaanderen lag vorig jaar op 220.000 euro, 10.000 euro of 4,7 procent meer.

De huizenprijzen stegen het voorbije jaar sneller dan in 2020, de prijsstijging bij appartementen vertraagde dan weer.

De duurste gemeente in Vlaanderen blijft Knokke-Heist, voor het tweede jaar op rij. De mediaanprijs lag er op 777.500 euro, of ruim 100.000 euro meer dan in 2020. In Sint-Martens-Latem, bij Gent, lag de mediaanprijs vorig jaar op 648.500 euro, goed voor de tweede plaats. De top drie wordt vervolledigd door Kraainem (581.601 ­euro).