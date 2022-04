Rusland draait woensdag gaskraan naar Polen dicht

Rusland levert vanaf woensdag 08.00 uur geen gas meer aan Polen. Dat heeft het Russische gasbedrijf Gazprom dinsdag laten weten aan het Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNiG, zo meldt de laatste in een verklaring.

De gaskraan wordt door de Russen dichtgedraaid, omdat Polen weigert de laatste rekening in roebels te betalen. PGNiG spreekt van contractbreuk en laat weten dat het een zaak tegen de Russen zal aanspannen.

De discussie tussen Rusland en de Europese Unie over hoe het Russische gas betaald moet worden, zit in een impasse. Het Kremlin wil dat er in roebels betaald wordt, maar volgens de Europese Unie vormt dat een inbreuk op de sancties die na de start van de oorlog in Oekraïne ingesteld zijn. Vooral Polen was heel uitgesproken in het verzet tegen betalingen in roebels, en PGNiG herhaalt dinsdag dat verzet. Het bedrijf zegt ook geen schulden te hebben bij Gazprom.

PGNiG kreeg dinsdag te horen dat er vanaf woensdag geen gas meer door de Yamal-pijplijn zal stromen. Amper enkele minuten voor die bevestiging uit Warschau had Gazprom gewaarschuwd dat Polen op dinsdag moet betalen voor zijn gasleveringen, in roebels.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei dinsdagavond, na een ontmoeting met zijn Duitse collega Olaf Scholz in Berlijn, dat zijn land voldoende energievoorraden heeft om het stilleggen van de leveringen aan te kunnen. Anna Moskwa, de Poolse minister voor Klimaat, zegt dat Polen klaar is om het stopzetten van de toevoer van Russische energie op te vangen. De Poolse gasvoorraden zitten volgens haar voor driekwart vol waardoor consumenten en bedrijven gewoon kunnen worden bediend.

De Poolse minister voor Energiezekerheid Piotr Naimski laat weten dat het contract met Gazprom in december af zou lopen en dat Polen dus al voorbereidingen aan het treffen was om de Russische gasleveringen te vervangen.