‘Disney weigert lgbti-scène te knippen in nieuwe Marvel-film’

Saudi-Arabië heeft Disney gevraagd om ‘lgbti-referenties’ uit ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’ te schrappen voordat de film in Saudi-Arabië kan worden vertoond. Volgens verschillende bronnen weigert Disney te knippen in de film.

Volgende week verschijnt de nieuwste Marvel-telg in de zalen, maar het blijft onzeker of de film ook in Saudi-Arabië mag verschijnen. De voorbije week verschenen er conflicterende berichten over de film. Volgens The Hollywood Reporter zou de film verbannen zijn in het land, omwille van een lgbti-verwijzing. The Guardian rapporteert dan weer dat de film wel in de zalen zal verschijnen.

Het Midden-Oosterse land neemt aanstoot aan 12 seconden in de film, waarin een lesbisch personage refereert aan ‘haar twee moeders’. Homoseksualiteit is een zware misdaad in Saudi-Arabië. Het land is bekend om zijn strikte interpretatie van de islamitische sharia, die ook de basis vormt van zijn rechtssysteem.

‘Ze praat gewoon over haar moeders, want ze heeft er twee’, zei Nawaf Alsabhan, Saudi-Arabiës algemeen supervisor van de filmclassificatie. ‘En omdat ze in het Midden-Oosten woont, is het erg moeilijk om zoiets te laten passeren. We stuurden die commentaar naar de distributeur, en de distributeur stuurde dat op zijn beurt door naar Disney.’ Uiteindelijk reageerde Disney dat ze niet bereid waren om te knippen in de film.

Alsabhan vertelde aan het Franse persbureau AFP dat de film niet verbannen zal worden in Saudi-Arabië. ‘De film zal nooit verboden worden. Het is een eenvoudige montage’, zei hij. ‘Tot nu toe hebben ze geweigerd. Maar we hebben de deur nog niet gesloten. We proberen het nog steeds.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een Marvel-film in de problemen komt met Saoedische regelgevende instanties. In november leidde ‘The eternals’, waarin een homostel voorkomt, tot verzoeken van onder andere Saudi-Arabië om de film aan te passen. Disney weigerde de aanpassingen te doen, waardoor de film niet in de cinemazalen te zien was.

Saudi-Arabië hief eind 2017 een decennialang verbod op alle bioscopen op, als onderdeel van een reeks sociale hervormingen onder kroonprins Mohammed bin Salman.