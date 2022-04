Cancellara richt eigen wielerploeg op: ‘Willen vanaf 2024 in meest befaamde races mogen starten’

Fabian Cancellara heeft een nieuwe wielerploeg uit de grond gestampt. Dat maakte de ex-renner dinsdag in de marge van de Ronde Van Romandië bekend. Het team gaat Tudor Pro Cycling heten en heeft de ambitie om in 2023 de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland te rijden. Vanaf 2024 wil het team in ‘de befaamdste en meest prestigieuze’ wedstrijden startrecht hebben.

Cancellara zette in 2016 een punt achter zijn wielerloopbaan. Naar eigen zeggen droomde de 41-jarige Zwitser er sindsdien van om zelf een wielerploeg te gaan leiden.

Het door het Zwitserse Tudor (luxehorloges) gesponsorde team bouwt voort op de Swiss Racing Academy, dat nu op continentaal niveau rijdt. Parijs-Roubaix voor beloften wordt op 15 mei de eerste wedstrijd voor de formatie, die in een zwarte uitrusting zal rijden.

‘Vanaf 2023 krijgen we dan weer een echt Zwitsers profteam in het peloton’, verklaarde Cancellara. Het opleidingsteam wordt dan wel behouden, ‘om Zwitsers talent op te sporen en te begeleiden’. Cancellara wordt eigenaar van het profteam en krijgt ook de leiding in handen bij Swiss Racing Academy, waar hij nu al als mentor aan de slag was. Een sportieve rol gaat hij evenwel niet opeisen. ‘Ik word geen sportdirecteur, trainer of manager. Ik ben de eigenaar en dat zal mijn enige rol zijn.’

Sinds BMC in 2019 CCC werd en zo in Poolse handen terechtkwam, had Zwitserland geen profploeg meer. Dat was Cancellara een doorn in het oog. ‘Zwitserland moet een wielerploeg hebben’, vertelde hij Cyclingnews. ‘Vooral met de successen van de Zwitserse renners de voorbije jaren. Ook de inspanningen van de Zwitserse wielerbond moeten beloond worden. We starten van nul. Zonder goede basis kun je immers geen piramide bouwen. Voor mij is dit een grote dag, maar het moet ook een grote dag voor het Zwitserse wielrennen worden.’