Bunkers krijgen steeds meer aandacht in rampenplannen

De oorlog in Oekraïne zet verschillende Europese landen aan het denken over bunkers. In Belgische crisisplannen wordt niet meteen met bunkers gewerkt.

De Duitse groenen waren de laatsten die de bunker opnieuw op de politieke agenda plaatsten. In hun jongste vijftienpuntenplan om met rampen om te gaan opperen ze om opnieuw te ‘bebunkeren’. Concreet kijken ze daarvoor naar metrostations, ondergrondse parkeergarages en kelders van openbare gebouwen. Andere onderdelen van hun rampenplan zijn meer oefeningen doen, een luchtalarm instellen en noodputten aanleggen met drinkwater. Niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook de overstromingen van afgelopen zomer zorgden ervoor dat de groenen – deel van kanselier Scholz’ Ampelkoalition – een plan opstelden.

In Kiev dienen de diepe metrostations nu als schuilkelders. Foto: epa-efe

Daarmee vervoegen de Duitse groenen zich bij een reeks Europese landen die al langer de bunker liefkozen. In Scandinavië is de bunker een belangrijk onderdeel van de noodhulp. Pal aan de Russische grens, in Finland, bouwen de Finnen al sinds de jaren 1960 aan bunkers. De Britse krant The Guardian berichtte over een sporthal in hoofdstad Helsinki. Achter de goals van het sportveld leidt een deur naar de ondergrondse bunker. Een doodgewone zaak.

In de hoofdstad kunnen zo goed als de helft van de mensen een plek vinden in een bunker. Zonder Rusland ooit bij naam te noemen, zorgde het land altijd dat het z’n schaapjes op het droge had voor het geval dat het tot een oorlog kwam.

Hetzelfde geldt voor Noorwegen en Zweden. De Noorse defensie zegt dat het zijn bunkers uit de Koude Oorlog wil ‘afstoffen’ in het geval van een ‘nucleair alarm’. Zweden heeft momenteel een bunkercapaciteit voor 7 miljoen mensen. Die situeert zich voornamelijk in en rond de grootsteden.

Zwitserland spant kroon

Maar in Europa spant toch vooral Zwitserland de kroon wanneer het gaat over schuilkelders. Gemeenten werden sinds de jaren 1960 zelfs verplicht om er te bouwen voor hun inwoners. Vanaf een bepaalde grootte moeten huizen verplicht een bunker hebben.

Het land telt 365.000 schuilkelders, die plaats kunnen bieden aan 9 miljoen mensen. Dat is ruim genoeg voor de 8,6 miljoen inwoners.

De oorlog in Oekraïne doet ook daar de aandacht voor bunkers opleven.

Geen onderdeel in België

‘Elk land maakt zijn eigen keuzes over rampenbeleid’, zegt Laura Demullier van het Nationaal Crisiscentrum. ‘Voor België maken bunkers daar geen bijzonder onderdeel van uit. Uiteraard hebben we wel opvangmogelijkheden wanneer een ramp zich voordoet.’ België heeft verschillende soorten noodplannen, afhankelijk van het type situatie.

‘Heel vaak beheren we crisissituaties samen met de lokale overheden. Zelfs in het geval van een nucleair ongeval of terreur liggen geheime plannen klaar en weten overheden wat te doen.’

In België zijn bunkers vaker een zaak van het verleden. De commandobunker, een belangrijke militaire basis in de Kemmelberg tijdens de Koude Oorlog, werd na de val van de muur bijvoorbeeld ingericht als museum. Tot dan was de bunker nog het hoofdkwartier van de Generale Staf van de Belgische Strijdkrachten in geval van conflict.