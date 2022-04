Ongeveer 190 gevallen van hepatitis ontdekt wereldwijd, waarvan 40 in Europa

Er zijn tot nu toe ongeveer 190 gevallen van de acute hepatitis van onbekende oorsprong bij kinderen geregistreerd wereldwijd, waarvan 40 in landen van de Europese Unie en Noorwegen. Dat heeft het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dinsdag bekendgemaakt.

‘Er zijn gevallen ontdekt in tien landen van de EU en de EER (Europese Economische Ruimte, in dit geval gaat het over Noorwegen, red.), maar ook in de Verenigde Staten en Israël’, zei ECDC-directeur Andrea Ammon op een persconferentie in de Zweedse hoofdstad Stockholm, zonder meer details te geven.

De oorzaak van de acute leverziekte bij kinderen is nog steeds onbekend. ‘De onderzoeken lopen nog’, aldus Ammon. Als potentiële boosdoener wordt vooral in de richting van een adenovirus gekeken. Het ECDC blijft de ontwikkelingen samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de voet volgen.

Er is geen enkel verband gevonden met een van de coronavaccins. Tot nu toe werd ook geen enkele andere epidemiologische risicofactor, zoals een recente reis naar het buitenland, geïdentificeerd.

Tot nu toe hebben minstens zeventien kinderen een levertransplantatie ondergaan vanwege de mysterieuze ziekte. Eén kind is overleden.

In België werd vorige week het eerste geval van de hepatitis van onbekende oorsprong ontdekt.