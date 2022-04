Soulsister geëerd met de Lifetime Achievement Award

Op 30 april vinden de Music Industry Awards (MIA’s) plaats in Paleis 12 in Brussel. Soulsister, de rockband van Paul Michiels en Jan Leyers, mag daar de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Hiermee worden ze geëerd voor hun muzikale carrière.

Na de oprichting in 1986 brak Soulsister twee jaar later meteen door met zijn debuutalbum ‘It Takes Two’ en single ‘Way To Your Heart’. Niet alleen kwam de rockband hiermee in België terecht aan de top van de hitlijsten, maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten boekte hij succes. Het tweede album groeide in 1990 uit tot een van de succesvolste platen in de Belgische geschiedenis: ‘Heat’ zorgde voor een stormloop in de winkels en de single ‘Through Before We Started’ steeg opnieuw naar de top van de hitlijsten. Na nog twee succesvolle albums in de jaren 90 gingen Leyers en Michiels een tijdje hun eigen weg, tot ze zich in 2007 opnieuw verenigden.

Tot vandaag treden ze samen op. Om ‘Heat’, hun grote succesplaat, te vieren brengen ze het album dit jaar opnieuw uit met enkele recente singles als bonustracks.

Om hun carrière te vieren, mogen Leyers en Michiels zaterdag de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen tijdens de lifeshow van de MIA’s, waar ze ook zullen optreden. De show zal ook live te volgen zijn op Eén.