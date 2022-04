Zijgevel van brasserie stort in: geen gewonden

Dinsdagochtend is de zijgevel van brasserie-restaurant ’t Heerenhuys aan de Casinostraat in Sint-Niklaas ingestort. De instorting is allicht het gevolg van graafwerken op het terrein naast het pand op de hoek met de Hofstraat. De brandweer is ter plaatse om de rest van het gebouw te redden.

De instorting deed zich voor iets na 8 uur, in volle ochtendspits. De volledige zijgevel kwam naar beneden. Het pand grenst aan een terrein waar eerder een gebouw werd afgebroken en waar momenteel wordt gewerkt om een nieuw project neer te zetten. Op het moment van de instorting was niemand in het gebouw aanwezig en ook op het naastliggende terrein raakte niemand gewond.

Straat afgesloten

De brandweer kwam snel ter plaatse. De kazerne ligt op een boogscheut van het betrokken pand en sloot samen met de politie de Casinostraat af voor alle verkeer. Omdat gevreesd wordt dat ook de rest van het Heerenhuys zou instorten, wordt geprobeerd om de vitrine van de kledingzaak Twan, tegenover het Heerenhuys, te beschermen om te vermijden dat vallende brokstukken ook daar voor grote schade zorgen.

Intussen heeft de brandweer experts ter plaatse gevraagd, zij moeten inschatten of de rest van het gebouw van Heerenhuys nog gered kan worden. De brandweer vermoedt dat de rest van het gebouw ook zal moeten afgebroken worden.