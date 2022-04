Lavrov noemt kans op Derde Wereldoorlog ‘reëel’

Westerse wapenleveringen zijn een omweg van de Navo om ‘in essentie’ oorlog te voeren met Rusland. Dat heeft de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov gezegd.

Een ‘proxy war’, een oorlog waarbij strijdende partijen nooit oog in oog komen te staan, zo beschreef Lavrov de situatie in Oekraïne. Hij zegt dat omdat het Westen constant wapens doorschuift naar de Oekraïners. De Russen beschouwen wapenkonvooien vanuit het Westen als legitieme doelwitten. Russische ministers en diplomaten geven al langer aan dat ze de wapeninvoer liever zien opdrogen.

Tevergeefs. De steunpakketten vanuit het Navo-topland de Verenigde Staten blijven elkaar opvolgen. Gisteren liet de minister van Defensie van de VS, Lloyd Austin, nog verstaan dat hij gelooft dat Oekraïne de oorlog kan winnen ‘als het maar het juiste materiaal heeft’. Andere Navo-landen, waaronder België, verlenen ook steun. Die gebeurt echter onder nationale vlag – en dus niet via de Navo.

Goodwill

‘Goodwill heeft grenzen’, zegt Lavrov op de Russische staatsmedia. Een van de redenen waarom Rusland Oekraïne binnenviel, was uit frustratie over de Navo-uitbreiding naar het Oosten. Dat die inval nu neutrale landen zoals Finland en Zweden in de armen van de Navo drijft, zint hen niet. ‘Als goodwill niet beantwoord wordt, draagt dat niet bij tot het onderhandelingsproces. Er is een reëel risico dat er een derde wereldoorlog komt.’ Maar dat laatste zou Rusland wel ‘ontoelaatbaar’ vinden.

Op de Russische staatsmedia had Lavrov het nog steeds over een ‘speciale militaire operatie’ van Rusland in Oekraïne.