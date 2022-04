Weerbericht | Buien mogelijk in oosten, elders blijft het droog

Dinsdagochtend is het vooral over het oosten en zuidoosten van het land zwaarbewolkt met buien en lage wolken. Elders is het vaak droog met opklaringen vanaf de kust. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het centrum van het land.

Na een laatste bui over het uiterste oosten wordt het ‘s nachts droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht kan er lage bewolking ontstaan nabij de Duitse en Luxemburgse grens met lokaal een beperkt zicht tot gevolg. Aan zee kunnen er ook lage wolken afkomstig van de Noordzee binnendrijven. De minima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 graden aan zee.

Woensdagochtend neemt de bewolking snel toe. Vooral in het zuidoosten is er kans op een buitje. In de namiddag verschijnen er opnieuw opklaringen in vele streken. We halen maxima van 11 of 12 graden aan zee en in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het centrum.

Donderdag is het vaak zonnig met in de namiddag enkele stapelwolkjes. Het wordt zacht bij maxima van 12 graden aan zee tot 18 graden in het centrum.