Burgemeester Boortmeerbeek biedt excuses aan, fusie met Mechelen voorlopig van de baan

Zowel in de Boortmeerbeekse gemeenteraad als die van Mechelen is maandagavond fel gediscussieerd over een mogelijke fusie tussen de twee gemeenten. In Boortmeerbeek protesteerden honderden inwoners voor het gemeentehuis tegen de plannen. De burgemeester van Boortmeerbeek Karin Derua (Open VLD) bood haar excuses aan voor hoe de zaak gelopen is en noemde de geplande fusie ‘een grote fout’.

Alle fracties van de oppositie in Boortmeerbeek hekelden de ‘gebrekkige communicatie’ van het gemeentebestuur. Van buiten, waar enkele honderden inwoners de gemeenteraad op een groot scherm volgden, was meerdere keren boegeroep te horen. De menigte scandeerde meermaals ‘Nee, nee, nee’ of ‘Buiten, buiten, buiten’.

‘Er zijn genoeg mogelijkheden geweest om te communiceren of dit terug te draaien. De bevolking wil dit niet’, concludeerde CD&V-gemeenteraadslid Steven Van Loock. Schepen Annick De Keyser (Open VLD) liet afgelopen week in een Facebookpost verstaan dat ze niet akkoord is met de fusie. Maandagavond herhaalde ze dat standpunt.

De voltallige oppositie was bijzonder hard over de communicatie van het bestuur. CD&V-fractieleider Bert Meulemans noemde het ‘een misprijzen en minachting voor de gemeenteraad’. Schepen Hans De Locht (N-VA) bood daarvoor zijn excuses aan. ‘We hebben laten zien hoe we niet moeten communiceren.’

‘Met haast van bovenaf opgelegd’

Ook in de Mechelse gemeenteraad werd maandag gesproken over de eventuele gemeentefusie. Ook hier waren de aanwezige oppositiepartijen niet te spreken over de manier waarop het stadsbestuur een mogelijke fusie met Boortmeerbeek heeft aangepakt.

‘Deze fusie was met haast van bovenaf opgelegd’, klonk het bij N-VA-fractieleider Marc Hendrickx. ‘Je kan mensen niet zo voor een voldongen feit stellen, Mechelen heeft hier veel geloofwaardigheid verloren.’

Ook bij CD&V klonk ongenoegen. ‘Een fusie met Boortmeerbeek gaat in tegen alles: provincie, regiovorming, noem maar op’, zei fractieleider Stefaan Deleus. ‘De enige reden voor deze fusie zou financieel zijn, maar er is geen draagvlak voor. We hebben alle buurgemeenten in het harnas gejaagd.’

‘Dit was een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet’, vindt Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt. ‘De manier waarop alles verlopen is, zegt veel over het democratisch besef van deze raad.’ PVDA-er Dirk Tuypens noemde de voorbije week ‘een zeer slechte vertoning, een farce’.

Namens de meerderheid zei de groene fractieleider Kristof Calvo dat hij teleurgesteld was in de reacties van de oppositie. ‘Ik sta nog steeds achter de intenties, dit was zeker niet enkel een louter financieel verhaal maar we gaan natuurlijk niet ‘neen’ zeggen als er door zo’n fusie extra middelen naar onze stad komen. We hopen wel dat het zaadje nu misschien is geplant en we dit samen kunnen laten uitgroeien tot een boom.’ Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) noemt gemeentefusies ‘de enige weg voorwaarts om de uitdagingen het hoofd te bieden’.