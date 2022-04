De Franse kiezer ontleed: wie stemde voor Macron en wie voor Le Pen?

Over de tweespalt in de Franse samenleving is al veel inkt gevloeid. De strijd tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron was die van La France d’en bas versus La France d’en haut. Maar hoe stemde Frankrijk nu echt en wie zijn de kiezers van Macron en van Le Pen?

Frankrijk voor een deel hertekend

Emmanuel Macron verloor 2 miljoen stemmen tussen 2017 en 2022, terwijl Le Pen er 2,6 miljoen bijkreeg. In 2017 was er een verschil van 10 miljoen stemmen tussen beide kandidaten. Vandaag is dat nog 5,5 miljoen.

Die daling van het aantal Macron-kiezers is zowat in heel het land te merken: in negen op de tien gemeenten ging hij erop achteruit. Le Pen won vooral stemmen in het westen en het zuidwesten, regio’s waar ze vijf jaar geleden minder kiezers overtuigde.

Le Pen haalt veel meer departementen binnen dan de twee die ze in 2017 veroverde. In de streken waar haar partij traditioneel sterker staat het noordoosten en zuiden haalt ze in verschillende departementen de meerderheid. In de meeste overzeese gebieden was het verschil frappant. Zo won Le Pen in Martinique met 60% (in 2017 won Macron daar met 77%) en in Guadeloupe met 69% (in 2017 haalde Macron er 75%).

De niet-stemmers

Zondag gingen 13,6 miljoen Fransen niet naar de stembus. Hun aandeel daalde naargelang de leeftijd steeg. Jongeren waren het minst geneigd om te gaan stemmen: van de 18- tot 24-jarigen bleef 41% thuis. Bij de 70-plussers was dat maar 15%.

Op politiek vlak waren de niet-stemmers meer langs links te vinden. Vooral de kiezers van Jean-Luc Mélenchon bleven weg van het stembureau (24%).

Hoe lager hun inkomensniveau, hoe meer Fransen zich onthielden. Zo heeft 40% van wie minder dan 1.250 euro per maand verdient, niet gestemd, tegenover 22% van wie meer dan 3.000 euro verdient.

Hoe verder verwijderd van grote steden, hoe kleiner de kloof

Terwijl Le Pen haar beste scores haalde in minder bevolkte gebieden, won Macron overtuigend in de grote steden. Daar is de kloof tussen beide kandidaten uitgesproken, net als in de nabije buitenwijken. Zo haalde Macron meer dan 85% van de stemmen in Parijs en 79% in Lyon (in Marseille, de tweede stad van het land, is het verschil kleiner). Hoe verder verwijderd van die grote steden, hoe kleiner de kloof wordt. Op het platteland is de verdeling 50/50.

Jongsten én oudsten stemmen op Macron

Macron wist zondag vooral oudere Fransen te verleiden. Bij de 70-plussers stemden zeven op de tien op hem. Maar ook de jongste kiezers kozen voor de huidige president. Van de jongeren die voor het eerst gingen stemmen, koos 61 procent voor Macron. Bij de andere leeftijdsgroepen was het verschil tussen de twee kandidaten minder uitgesproken. Le Pen wist alleen de vijftigers nipt voor zich te winnen (51%).





Arbeiders en werknemers stemmen Le Pen

Zoals verwacht kon Le Pen de stem van de arbeiders en werknemers veroveren: 67% van de arbeiders en 57% van de werknemers verkozen haar boven de president. Macron deed het beter bij leidinggevenden (77%), mensen uit het onderwijs, de gezondheidszorg of het sociaal werk (59%) en de zelfstandigen (58%). Ook het opleidingsniveau speelde mee: 74% van de kiezers die meer dan drie jaar hoger onderwijs volgden, koos voor Macron.

Arm of kansarm stemt op Le Pen

56% van de kiezers die maandelijks minder dan 1.250 euro netto verdienen per huishouden, stemde op Le Pen, die van de koopkracht haar thema had gemaakt. Van de kiezers met een maandelijks inkomen boven 3.000 euro, stemde 65% op Macron. De grote meerderheid van mensen die zichzelf indelen als kansarm stemde ook op Le Pen (65%).

Enkel sympathisanten van Zemmour stemmen overwegend Le Pen

Wat deden de kiezers van de verliezende partijen uit de eerste ronde? Sympathisanten van de PS of de groene EELV kozen overtuigend voor Macron (91%). Ook die van de conservatieve Les Républicains (69%) en La France Insoumise (59%) kozen voor de uiteindelijke winnaar. De aanhangers van Éric Zemmour (Reconquête) kozen overtuigend (93%) voor Le Pen. De kiezers van de linkse partijen beslisten ook het vaakst om niet te gaan stemmen.

Tot slot: levensvreugde

Zeg me wat je van je leven vindt en ik zeg op wie je stemt. Het zou zomaar kunnen. Le Pen lag goed in de markt bij wie malcontent is. Een duidelijke meerderheid van wie aangeeft ‘niet tevreden’ te zijn met zijn leven (79%) koos voor de uiterst rechtse kandidate. Tevreden Frankrijk koos dan weer voor Macron: 69% van zij die hun leven best oké vinden, stemde voor de huidige president.