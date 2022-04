Zakenman en filantroop Osman Kavala veroordeeld tot levenslange celstraf in Turkije

Zakenman en filantroop Osman Kavala is in Turkije veroordeeld tot een levenslange celstraf, zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Een Turkse rechtbank achtte maandag bewezen dat Kavala betrokken was bij een poging de regering omver te werpen in 2016. Ook zou hij de Gezi-protesten in 2013 mede gefinancierd hebben.

Voor beide vergrijpen werd Kavala eerder vrijgesproken. Hij kan tegen het vonnis van maandag in beroep.

Kavala ontkent de beschuldigingen. Als filantroop zette Kavala zich onder meer in voor culturele diversiteit en activiteiten rond de Armeense en Koerdische cultuur.

De 64-jarige Kavala staat bekend als criticus van president Erdogan. Hij zit sinds 2017 in voorarrest, toen werd hij op doorreis in Turkije opgepakt. Zijn proces is volgens het Europese Hooggerechtshof en mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerd. De zaak heeft de banden tussen Turkije en meerdere westerse landen flink onder druk gezet.

De Gezi-protesten begonnen in 2013 als kleine demonstraties in een park in Istanbul, maar mondden uit in een landelijke anti-regeringsopstand. Bij de demonstraties kwamen in totaal acht mensen om het leven.

De rechtbank veroordeelde naast Kavala ook verschillende anderen tot 18 jaar gevangenisstraf wegens hulp bij een couppoging in 2016. Kavala werd wegens gebrek aan bewijs door de rechtbank vrijgesproken van spionage.

In 2019 vroeg de raad van Europa om vrijlating van Kavala, Turkije gaf daar geen gehoor aan. Amnesty International bestempelt de veroordeling van Kavala maandag als een ‘verwoestende klap voor mensenrechten’ en het proces als een ‘bespotting van gerechtigheid van spectaculaire proporties’.