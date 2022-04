Ex-bondskanselier Schröder oogst kritiek na interview, maar blijft Poetin verdedigen

Oud-kanselier Gerhard Schröder ligt onder vuur na een interview met The New York Times. In het gesprek weigert hij kritiek te uiten op de Russische president, met wie hij nauwe banden onderhoudt. Vriend en vijand voeren nog maar eens de druk op zodat hij afstand neemt van het Kremlin, of minstens uit de partij wordt gezet.

Al is hij een paria in eigen land, de oud-bondskanselier weigert afstand te ­nemen van het Kremlin en zijn ­bestuursfuncties bij Gazprom en Rosneft. Dat bevestigde hij in een interview met The New York Times. ‘Ik doe niet aan mea culpa’, zei hij. ‘Zo zit ik niet in elkaar.’

Tijdens het interview toonde hij geen spijt te hebben van zijn goede banden met het Kremlin. Hij beweerde dat hij altijd de Duitse belangen wilde dienen. Het komt er volgens hem op aan om zo snel mogelijk vrede te sluiten met Rusland. ‘Ik doe wat ik kan. Ten minste één kant vertrouwt me’, zei hij. De ex-kanselier staat aan het hoofd van een factie binnen de sociaaldemocratische partij die nauwe banden met Rusland voorstond als een manier om het land te binden in een vreedzame Europese orde.

Hij blijft ook een fervent tegenstander van een Russische olie- en gasboycot, omdat dat op termijn de Duitse economie meer zou schaden. Daarnaast vindt hij ook dat de oorlogsmisdaden in Boetsja ‘moeten worden onderzocht’. Hij gelooft niet dat Poetin in Boetsja het bevel gaf om Oekraïense burgers te executeren. Dat kwam volgens hem van een lager niveau binnen het Russische leger.

Tijdens het interview voelde de journaliste Schröder ook aan de tand over zijn politieke handelwijze met Rusland. Al sinds de jaren 1960 was Rusland voorstander van nauwere banden met Rusland, ondanks de talrijke waarschuwingen van de Verenigde Staten om zich niet zo afhankelijk te maken van Russische energie. ‘Iedereen ging erin mee, de afgelopen 30 jaar. De Russen kregen het geld en leverden het gas. Niemand in de eerste regering-Merkel zei er iets van, niemand.’

Duwen waar het pijn doet

Schröder kreeg in 2005 na zijn verkiezingsnederlaag dankzij de Russische president een goedbetaalde job bij het Nord Stream-project, een rechtstreekse gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. Dat project wist de oud-SPD’er tijdens de laatste weken van zijn ambtstermijn nog goed te keuren. Sindsdien is Schröder lobbyist voor de Russische olie- en gasindustrie.

Sinds het begin van het conflict in Oekraïne staat de oud-kanselier steeds meer onder druk. Vooral de reacties vanuit de sociaaldemocratische partij (SPD) worden steeds scherper. Zo riep Saskia Esken, de co-leider van de Duitse sociaal-democraten, Schröder vandaag nog op om uit de partij te stappen. Scholz heeft herhaaldelijk gezegd dat Schröder niet namens de regering spreekt, maar heeft zich tot nog toe niet uitgelaten over de vraag of hij uit de partij moet stappen.

Ook andere partijen duwen waar het pijn doet. Hendrik Wüst (CDU), minister-president van Noordrijn-Westfalen, noemde het interview in Duitse media al ‘verontrustend’ en heeft de SPD-leiding opgeroepen om Schröder zo snel mogelijk uit de partij te zetten. ‘De hele SPD-leiding zei: als Schröder vasthoudt aan zijn goedbetaalde mandaten bij Poetin, kan hij niet langer een lid blijven van de SPD.’