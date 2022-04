Oosterweel: eindeloze miserie, torenhoog budget, maar onmisbaar

Oosterweel is een synoniem van lijdensweg. Een peperdure lijdensweg trouwens. Het begon eind vorige eeuw met een project van een half miljard euro. Intussen is het budget maal vijf gegaan en staan we maar enkele spadesteken verder. Na de saga rond de Lange Wapper, het fijn stof en het referendum, legt PFAS de werken stil.





Komt het ooit nog goed met de werf van de eeuw? En dreigt Oosterweel niet pas klaar te zijn op het moment dat we het hele ding niet meer nodig hebben omdat we de auto hebben afgezworen?

