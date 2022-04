Klimaatactivist sterft na zichzelf in brand te steken bij Hooggerechtshof

Om meer aandacht te vestigen op de klimaatcrisis stak een Amerikaanse activist zich eind vorige week in brand voor het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington D.C. Volgens de politie is de man gestorven aan zijn verwondingen.

De klimaatactivist, Wynn Bruce (50) uit de Amerikaanse staat Colorado, kondigde zijn daad vorig jaar al aan op Facebook. In 2020 postte hij een bericht op Facebook over een cursus over klimaatverandering. Vorig jaar schreef hij daaronder nog het commentaar ‘4/22/2022’, met daarvoor een vuuremoji.

Precies op die dag stak hij zichzelf ’s avonds in brand voor de trappen van het Hooggerechtshof in de Amerikaanse hoofdstad. Op een video die door een Fox News-verslaggever op Twitter werd geplaatst, was te zien hoe een helikopter van de National Park Service op het plein landde om Bruce naar een ziekenhuis in de buurt te brengen. Een dag later stierf hij aan zijn verwondingen.

Park Service helicopter lands on steps of Supreme Court after man tries to set himself on fire pic.twitter.com/jVEsgvEyas — Chad Pergram (@ChadPergram) April 22, 2022

‘Daad van medeleven’

Volgens Kritee Kanko, een klimaatwetenschapper bij het Environmental Defense Fund en een vriend van de overleden activist, was zijn daad een protestactie om meer aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. ‘Deze daad is geen zelfmoord’, schreef ze zondagochtend op Twitter. ‘Dit is een onbevreesde daad van medeleven om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.’

Tijdens latere interviews nuanceerde ze haar uitspraken wat, aangezien ze niet helemaal zeker was waarom de man uit Colorado zich in brand stak. ‘Mensen worden steeds meer gedreven tot verdriet en wanhoop omtrent het klimaat. Maar ik wil niet dat jonge mensen vinden dat ze zichzelf in brand moeten steken.’

Het is aannemelijk dat Wynn Bruce, die zich identificeerde als boeddhist, zich in brand stak ter imitatie van Vietnamese monniken die indertijd hetzelfde deden uit protest tijdens de oorlog in Vietnam. Zelfverbranding als protestactie wordt in sommige boeddhistische kringen beschouwd als een ultieme spirituele daad.