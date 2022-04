Doe Maar-zanger en componist Henny Vrienten (73) overleden

Zanger en componist Henny Vrienten is maandag op 73-jarige leedtijd overleden. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend als frontman van Doe Maar.

De familie heeft zijn overlijden via concertorganisator Mojo bekendgemaakt. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar Vrienten was al langere tijd ziek. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen, aldus Mojo.

Vrienten, rechts, op bas bij Doe Maar, in 1982. Foto: BELGAIMAGE

Doe Maar werd in 1978 opgericht. Vrienten sloot zich pas twee jaar later aan, als opvolger van Piet Dekker. De band ontketende met hun typische Doe Maar-geluid - een mix van onder andere ska, punk en reggae - een ware rage in Nederland. Nummers als ‘Doris Day’, ‘Is dit alles’, ‘De bom’, ‘1 Nacht alleen en ‘Pa’ werden grote hits. Maar de overmatige populariteit deed de groep, de langste tijd in de bezetting van Vrienten, Ernst Jansz, Jan Hendriks en Jan Pijnenburg, uiteindelijk besluiten in 1984 te stoppen.

In 2021 plande Doe Maar een afscheidstournee, die ook Antwerpen en Brussel aan zou doen, maar ziekte van Vrienten zette definitief een streep door die plannen. De shows werden al eerder uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Op 3 september 2021 trad de band wel nog op het Crammerock festival in Stekene op.

In Vlaanderen was Henny Vrienten ook bekend als producer van ‘Hè Hè’, het bekende album van Jan De Wilde.