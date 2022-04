Openbaar ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar verdachten The voice of Holland

Het openbaar ministerie in Nederland stelt verder strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding van de aangiften die zijn gedaan bij onder meer het Nederlandse tv-programma The voice of Holland.

Het openbaar ministerie meldt vandaag dat het in totaal vijf aangiften tegen vier personen heeft onderzocht en beoordeeld. Er werd besloten om verder strafrechtelijk onderzoek te verrichten. Er worden geen namen genoemd, maar eerder was al bekend dat er aangifte is gedaan tegen oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen.

De politie zal de komende periode onderzoek doen en getuigen en verdachten horen. Na de afronding van het onderzoek, dat naar verwachting ‘geruime tijd’ zal duren, beslist het openbaar ministerie of de verdachten zullen worden vervolgd.

Grensoverschrijdend gedrag

In januari hadden verschillende vrouwen hun verhaal gedaan over grensoverschrijdend gedrag dat bij The voice of Holland achter de schermen zou hebben plaatsgevonden. Het RTL 4-programma werd per direct van de buis gehaald en producent ITV stelde een onafhankelijk onderzoek in.

Het parket van Noord-Holland is tegen een van de vier verdachten ook een onderzoek begonnen na een aangifte van een zedenfeit dat kort voor de uitzending van het onlineprogramma BOOS, waarin de misstanden bij de talentenjacht aan het licht kwamen, is gedaan. Dat incident zou zich niet bij The voice hebben afgespeeld.