Oudste persoon ter wereld (119) overleden

De Japanse Kane Tanaka, die volgens het Guiness Book of World Records sinds 2019 als de oudste persoon op aarde geldt, is overleden. Dat heeft de Japanse publieke omroep gemeld.

Tanaka is overleden in een ziekenhuis in de stad Fukuoka in het westen van het land. Ze stierf al op 19 april, maar het nieuws werd slechts vandaag bekendgemaakt. Ze werd 119 jaar en 108 dagen oud. De Japanse huwde op haar 19e en hield een noedelrestaurant open. Ze was gek op chocolade en koolzuurhoudende drank. Op veel foto’s zit ze dan ook van haar favoriete eten en drinken te genieten.

Foto: REUTERS

Tanaka werd geboren op 2 januari 1903. Dat is het jaar waarin automerk Ford en het motormerk Harley Davidson het licht zagen. Het is tevens het jaar waarin de gebroeders Wright het eerste gemotoriseerde vliegtuig de lucht in kregen.

De nieuwe oudste persoon ter wereld is nu de Franse Lucile Randon. Zij is 118 jaar oud.