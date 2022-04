Franse kranten: ‘Overwinning zonder triomf voor Macron’

In de Franse kranten wordt de dag na Emmanuel Macrons overwinning vooral gewezen op de uitdagingen waar de Franse president voor staat, te beginnen met de parlementsverkiezingen.

‘Grote overwinning, grote uitdagingen’, kopt Le Figaro op de voorpagina. ‘Nu moet er gehandeld worden’, schrijft hoofdredacteur Alexis Brézet in zijn editoriaal. Volgens Brézet staat de legitimiteit van Macrons herverkiezing niet ter discussie, ondanks zijn krappe overwinning. ‘Als het volk gesproken heeft, heeft het gesproken. Maar je kan legitiem zijn en tegelijk fragiel’, waarschuwt hij.

Le Monde ziet op haar website een minder eclatante zege voor Macron. ‘Een overwinningsavond zonder triomf voor Macron, met een historisch hoge score voor extreemrechts en de vrees voor een politieke en sociale derde ronde’, titelt de krant, verwijzend naar de parlementsverkiezingen in juni.

‘Macron belooft “vijf jaar beterschap”’, titelt Le Parisien. Volgens de regiokrant was de inzet van deze verkiezingen ‘immens’ met een mogelijke kanteling van de machtsverhoudingen in Frankrijk richting extreemrechts. ‘Macron herverkozen, maar meteen onder druk’, analyseert Le Parisien. ‘Zijn overwinning is genoteerd, maar zijn belangrijkste tegenstanders, van de Rassemblement National-kandidate (Marine Le Pen) over Jean-Luc Mélenchon tot Eric Zemmour, hebben de strijd voor de parlementsverkiezingen al aangevat.’