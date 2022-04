Fris en nat begin van de week

Het wordt maandag wisselvallig met buiten, die lokaal pittig kunnen zijn. Ook een donderslag is mogelijk. Het is een stuk frisser met maxima rond 13 of 14 graden in het centrum, meldt het KMI.

Maandagochtend is het eerst nog vaak droog met opklaringen. Vanuit het noorden wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en verwacht het KMI buien. Vooral in het noorden en oosten komen de meest intense buien voor.

‘s Avonds vallen er verspreid nog een aantal buien. Ook ‘s nachts zijn plaatselijk nog wat regen of enkele buien mogelijk. Op de hoogten van de Ardennen komt er lokaal nevel of mist voor. De minima liggen tussen 4 en 8 graden.

Dinsdagochtend verwacht het KMI opklaringen maar ook lage wolkenvelden die in de Ardennen het zicht kunnen belemmeren. Overdag blijft het in Laag- en Midden-België zo goed als droog met vaak brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het eerder wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden.

Van woensdag tot en met vrijdag blijft het meestal droog.