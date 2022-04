Netflix schrapt project met Will Smith

De klap die Will Smith op de Oscars heeft uitgedeeld aan presentator Chris Rock blijft nazinderen. Netflix, dat bezig was met een vervolg op zijn film Bright, schrapt het project.

Destijds was de Amerikaanse fantasy-misdaadfilm, die slechte kritieken kreeg van filmkenners, een van de meest gestreamde films ooit op Netflix. Om die reden werd algauw een sequel aangekondigd. De plannen waren dus al vergevorderd, hoewel nog niet was aangekondigd wanneer de opnames zouden beginnen. Het lijkt er flink op dat Smiths wangedrag op het filmgala hem flink parten gaat spelen in zijn portemonnee. Eerder ging ook een project met hem en National Geographic al niet door.