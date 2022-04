Alweer kandidaat uitgevallen door blessure in ‘De mol’: ‘We beleven een pechseizoen’

Eerst viel juf Nele uit na een spierscheur, daarna stopte Philippe, de mol zelf, wegens de te grote mentale en fysieke druk en nu moest ook rechercheur Anke opgeven na een elleboogbreuk. ‘We beleven dit jaar een heus pechseizoen. We kregen meteen alles op ons bord’, zegt presentator Gilles De Coster

Het werd een dramatische exit. Het venijn zat hem gisteren in de staart van de aflevering. Toen Anke van een zestig meter hoge klif sprong in ruil voor pasvragen, bezeerde ze zich aan haar elleboog. ‘Er is iets mis met mijn elleboog’, riep ze hangend aan het touw. Twee uur later viel het verdict: een elleboogbreuk. Later bleken het drie à vier breuken te zijn.

‘Onze eerste bezorgdheid die dag was uiteraard Anke’, zegt presentator Gilles De Coster. ‘Toen bleek dat zij veilig en begeleid naar huis kon, hebben we het spel en de opnames hervat. Toch kunnen we niet anders dan benoemen dat we dit jaar een heus pechseizoen beleven. Je gaat met tien mensen op stap die je leuke en uitdagende opdrachten laat uitvoeren, zowel fysiek als psychologisch. Je probeert die begeleiding en constructie van die reis zo zorgzaam mogelijk uit te voeren. De voorbije jaren is dat goed gelukt en bleven we gespaard van tegenslag, maar dit jaar kregen we meteen alles op ons bord. Een ongeluk komt nooit alleen zeggen ze wel eens, en niets blijkt minder waar.’

Wat als Anke de mol was geweest? ‘Dan was het zonder twijfel game over. Dan hadden we de camera’s uitgezet en een einde gemaakt aan de opnames.’

Ook nu sukkelt de kandidate nog met de elleboog. ‘Ik werd met de ambulance weggevoerd naar het ziekenhuis in Gran Canaria. Het was duidelijk dat het een zware operatie zou worden, dus ben ik gerepatrieerd en gingen we direct naar de spoed in België. Ze hebben mij geopereerd, met als gevolg: veel pinnen en platen er in. Er was weinig vooruitgang dus hebben ze me opnieuw geopereerd en alle vijzen er weer uitgehaald. Daarna kreeg ik zwellingen en twee weken later werd ik nog eens geopereerd Het gaat nu eigenlijk nog altijd niet goed.’

Momenteel blijven er nog drie kandidaten over in het spel. En de mol zelf.