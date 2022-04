IN KAART FRANSE VERKIEZINGEN

Waar in Frankrijk was de steun voor Macron het grootst?

Emmanuel Macron heeft het gehaald van Marine Le Pen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Op deze interactieve kaart ziet u de resultaten van de stembusslag in de verschillende departementen.

Met bijna 60 procent van de stemmen was het zondagavond snel duidelijk dat huidig president Macron het gehaald had van zijn tegenstander Marine Le Pen. Hieronder ziet u de verkiezingsuitslag in de verschillende departementen. Hover of klik op een departement om de gedetailleerde uitslag te zien.

Wie wint welk departement?

Niet enkel op het Franse vasteland brachten Fransen een stem uit op hun favoriete presidentskandidaat. Ook Franse expats konden stemmen, net als de citoyens in overzeese gebieden zoals Guadeloupe en Martinique.

Als we naar de resultatenkaart van de twee kandidaten apart kijken, valt meteen op hoe Macron de westkust domineert, terwijl Le Pen vooral populair is in het rurale zuiden van het land en in de grensstreek in het noorden.