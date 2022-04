Macron blijft president, maar hij mag niet dezelfde Macron blijven

Emmanuel Macron volgt zichzelf op als president van Frankrijk. Hij haalde het met een duidelijk verschil van zijn uitdager Marine Le Pen, maar die zette wel het beste resultaat ooit neer voor haar uiterst rechtse partij. Want veel Fransen kunnen Macron niet luchten. Kan de fel gecontesteerde president zich herpakken de komende vijf jaar? En gaan de vele ontevreden Fransen hem in juni, bij de parlementsverkiezingen, niet de rekening presenteren?





We praten over de nieuwe ambtstermijn van Macron met Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie.

