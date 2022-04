Franstalig België unaniem over herverkiezing Macron: ‘Het ergste is vermeden’

De Franstalige partijvoorzitters zijn opgelucht dat Emmanuel Macron het haalde, en nog meer dat Marine Le Pen het niet haalde.

De Franse presidentsverkiezingen werden in Franstalig België met grote aandacht gevolgd. Er werd unaniem opgelucht gereageerd op de herverkiezing van Emmanuel Macron. ‘De waarden van de liberale democratie hebben gewonnen, net als Europa en de vooruitgang in een wereld die verandert. Goed nieuws voor België in een sterker Europa!’, reageerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez via Twitter.

Het was een echo van de felicitaties die premier Alexander De Croo (Open VLD) uitgestuurd had, luttele seconden na de bekendmaking van de officiële exitpolls. ‘Gefeliciteerd met uw herverkiezing als ­president van de Franse Republiek. Ik kijk ernaar uit om te blijven samenwerken. Frankrijk heeft vandaag niet alleen gekozen voor een sterk Frankrijk in een slagkrachtig Europa, maar ook voor de ­democratische waarden, de waarden van de Verlichting, met een diep geloof in de vooruitgang van de mens, waarbij iedereen – ongeacht achtergrond of afkomst – een eerlijke kans krijgt.’

PS-voorzitter Paul Magnette zag twee weken geleden de socialistische kandidate Anne Hidalgo al uit de race verdwijnen met een score van amper 1,8 procent. Juichen deed hij gisteren dus niet, maar hij toonde zich wel ‘soulagé’, opgelucht. ‘Le pire a été évité’, tweette hij, het ergste is vermeden. ‘En nu naar de parlementsverkiezingen met winst van een verenigd links.’

Ook aan groene kant was er ­opluchting, bij monde van vice­premier Georges Gilkinet (Ecolo), ‘dat de buren gekozen hebben voor Europa en de Republiek en tegen extreemrechts’. Maxime Prévot, de voorzitter van Les Engagés, leerde dat ‘hoop het kan halen van angst, dat een terugkeer naar wat echt telt, nodig is en dat de democratie nood heeft aan een regeneratie, ook in België’. Oh ja, soulagé is ook hij ­uiteraard. Prévot

‘Grond voorbereid’

PVDA/PTB was gisteren de enige partij aan Franstalige kant die al meteen in de aanval ging tegen ­Macron. ‘Vanavond beginnen vijf nieuwe jaren van strijd tegen de president van de rijken en zijn ­programma van sociale afbraak’, zei voorzitter Raoul Hedebouw. Daarmee sloot hij aan bij de boodschap die zowel de uiterst linkse presidentskandidaat Jean-Luc ­Mélenchon als de uiterst rechtse Marine Le Pen gisteren gaven. Allebei toonden ze zich strijdvaardig en klaar om de strijd met Macron aan te gaan bij de parlements­verkiezingen in juni.

‘Gelukkig is extreemrechts verslagen, maar Macron vergist zich als hij denkt dat deze verkiezingen hem legitimeren. Deze verkiezingscampagne toont net de enorme afwijzing van zijn politiek’, schreef Hedebouw op Twitter. ­‘Macron deed enorme cadeaus aan de rijksten en deed de ongelijkheid toenemen. Hij onderdrukte de ­sociale bewegingen en banaliseerde extreemrechts. Hij bereidde de grond voor waarop extreemrechts kon groeien. De score van Le Pen is het bilan van zijn ambtstermijn.’

Volgens Hedebouw zullen ‘nog vijf jaar Macron dramatisch zijn voor het Franse volk, op sociaal, ecologisch en democratisch vlak’.