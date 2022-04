De Croo: ‘Frankrijk heeft gekozen voor democratie en Verlichting’

Onmiddellijk na de bekendmaking van de exit polls heeft premier De Croo de Franse president gefeliciteerd met zijn overwinning. ‘Onze democratie is te kostbaar om kapot te laten maken door extremisten.’

‘Gefeliciteerd met uw herverkiezing als President van de Franse Republiek. Ik kijk ernaar uit om te blijven samenwerken.’ Slechts luttele seconden na de bekendmaking van de officiële exit polls die Emmanuel Macron aanduiden als winnaar van de presidentsverkiezingen, stuurde premier Alexander De Croo (Open VLD) via Twitter al zijn gelukwensen.

‘Frankrijk heeft vandaag niet enkel de keuze gemaakt voor een sterk Frankrijk in een slagkrachtig Europa. Frankrijk heeft ook de keuze gemaakt voor democratische waarden, de waarden van de Verlichting, met een diep geloof in de vooruitgang van elke mens waarbij iedereen – ongeacht achtergrond of afkomst – een eerlijke kans krijgt.’

Tijdens een congres van zijn partij, zaterdag in Gent, waarschuwde De Croo al voor de gevaren die een verkiezing van presidentskandidate Marine Le Pen zou inhouden. Onder meer omdat Le Pen ‘Russische leningen heeft lopen bij haar vriend Poetin. Ik heb altijd geleerd: diens brood men eet, diens woord men spreekt’, klonk het zaterdag.

In zijn felicitaties van vanavond roept De Croo op om ‘meer dan ooit alle democratische krachten te verenigen tegen extremisten die mensen tegen mekaar opzetten, onze democratische rechtsstaat uithollen en Europa willen verzwakken’. ‘Ook in ons land zullen we die strijd blijven voeren. Onze democratie is te kostbaar om kapot te laten maken door extremisten.’