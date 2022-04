De eerste exitpolls zijn bekend. Zittend president Emmanuel Macron ligt daarin voorop met 58,2 procent.

De Fransen hebben zondag naar alle waarschijnlijkheid voor een tweede termijn van Emmanuel Macron gekozen. Uit de eerste cijfers blijkt dat de zittend president herverkozen is met 58,2 procent. Als Macron voor een tweede termijn herverkozen wordt, is dat uitzonderlijk. Het is geleden van Jacques Chirac, die president was van 1995 tot 2007, dat een Franse president zou worden herverkozen voor een tweede ambtstermijn.

Dat komt overeen met de cijfers van drie peilingen die de Belgische Franstalige krant La Libre eerder vandaag kon inkijken. De peilingen, die volgens de krant zijn uitgevoerd door ‘gerenommeerde Franse instituten’, zouden deze zondag online zijn afgenomen bij mensen die voor 17.00 uur hun stem al hadden uitgebracht. Macron ligt daarin voorop: hij zou momenteel tussen de 55 en 58 procenten van de stemmen hebben binnengehaald, terwijl Le Pen tussen de 42 en 45 procent zou halen.

De volledige telling zal pas maandag bekend worden gemaakt, aangezien de laatste stembureaus in Frankrijk pas om 20 uur sloten.

Marine Le Pen heeft haar nederlaag kort na de eerste uitslag toegegeven, al klinkt vooral haar strijdlust door: ‘43 procent heeft voor Rassemblement National (de partij van Le Pen, red.) gestemd, dat betekent een enorme overwinning. Miljoenen hebben voor mij gekozen. Mijn grootste dankbaarheid gaat uit naar alle die mensen die mij hun vertrouwen hebben gegeven.’

Ze ging verder met specifiek het rurale zuiden van het land en de overzeese gebieden te bedanken. In die overzeese gebieden haalde Le Pen het volgens eerste onofficiële cijfers ruim van Macron.

De presidentskandidate beloofde met het RN opnieuw de handschoen op te nemen voor de parlementsverkiezingen begin juni: ‘We zijn meer dan ooit stellig en verenigd. Ik heb geen spijt. In juni kunnen we Macron nog steeds tegenhouden’, aldus Le Pen.