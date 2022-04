Boortmeerbeek wil inwoners raadplegen over fusieplannen

N-VA en Open VLD, de meerderheidspartijen in de Vlaams-Brabantse gemeente Boortmeerbeek, willen een referendum organiseren over een eventuele fusie met Mechelen. Die beslissing kwam er na een week van hoogspanning.

Na een woelige week zaten zondagochtend de schepenen en gemeenteraadsleden van de lokale afdelingen van N-VA en Open VLD in Boortmeerbeek samen met Karin Derua (Open VLD), de burgemeester van de Vlaams-Brabantse gemeente. Derua had dinsdag samen met de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) aangekondigd dat Boortmeerbeek en Mechelen in 2025 zouden fuseren. Dat zou een opmerkelijk fusie zijn, aangezien de gemeentes in andere provincies liggen: Boortmeerbeek is deel van Vlaams-Brabant, Mechelen ligt in de provincie Antwerpen.

Die aankondiging werd in Boortmeerbeek ontvangen op hevig protest. Tijdens een emotionele openluchtvergadering donderdag over de mogelijke fusie met Mechelen kreeg Derua scheldwoorden naar het hoofd geslingerd. Nadat ze had gezegd dat ze niets verdient aan de fusie, werden er ook muntstukken gegooid. Enkele bewoners vroegen het ontslag van de burgemeester.

Ook de volledige oppositie was tegen. Voor hen kwamen de plannen uit de lucht vallen. Bovendien zou het volgens sommige oppositieleden ‘veel logischer zou zijn om te fuseren met Haacht of Keerbergen’.

Referendum

De voorbije week drongen enkele schepenen aan op een volksraadpleging. Maar zondagochtend kwam na het overleg een persbericht met de aankondiging dat het referendum er zeker komt. De meerderheidspartijen steken de hand in eigen boezem. ‘Het nieuws dat er een mogelijke fusie met Mechelen op til was, is ingeslagen als een bom. Wij hebben hierover onvoldoende gecommuniceerd’, staat er in het bericht.

Het gemeentebestuur wil ook fusiemogelijkheden met andere gemeentes onderzoeken vooraleer het de knoop doorhakt. Daarover zal het de bewoners regelmatig informeren. Pas als dat onderzoek afgelopen is, zal er een referendum komen. Dat moet wel voor 12 oktober 2023 plaatsvinden, want in de twaalf maanden voor lokale verkiezingen is dat niet meer toegestaan.

Maandag wordt de kwestie in de gemeenteraad besproken.