Remco Evenepoel kan tranen moeilijk bedwingen na stuntzege: ‘Misschien wel mijn beste dag ooit op de fiets’

Met een solo van 30 kilometer won Remco Evenepoel bij zijn eerste deelname meteen Luik-Bastenaken-Luik: een straf exploot. De nog altijd pas 22-jarige renner kon het na afloop zelf nauwelijks geloven. ‘Dit doet me goed na alle moeilijkheden van het voorbije anderhalf jaar’, stelde Evenepoel.

De ploeg bedanken. Dat was het eerste waar Remco Evenepoel aan dacht toen de microfoon hem onder de mond werd gehouden. ‘Ik heb veel krachten kunnen sparen. Onze ploeg heeft een heel moeilijke periode gehad, maar we blijven altijd de Wolfpack. We blijven vechten en we blijven er altijd in geloven. Het is mijn eerste Luik en ik win, dat is een droom die werkelijkheid wordt. Ik voelde me de hele tijd goed, het was mijn beste dag van het jaar. Misschien wel mijn beste dag ooit op de fiets. En het was de perfecte dag om die te hebben.

Evenepoel kwam alleen voorop na een aanval op de iconische La Redoute. ‘Ik wilde daar een bom droppen. En ik kon het nadien volhouden tot op de streep. In mijn lievelingskoers alleen aankomen en met bijna een minuut voorsprong winnen, dat is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor, ik ben heel gelukkig en fier. De aanmoedigingen van de Belgische fans waren geweldig, het zijn echt goede supporters. Bedankt aan iedereen die me toegeroepen heeft. Ik hoop ook dat iedereen die gevallen is, het goed stelt. ’

Foto: BELGA

‘Ik zit weer bij beste renners van de wereld’

Voor de jongeman uit Schepdaal is het ook een definitieve bevestiging dat hij terug is op het hoogste niveau na zijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2020. ‘Na het moeilijke afgelopen anderhalf jaar, doet dit me goed. Mijn familie, vrienden en team hebben er altijd in geloofd dat ik op het hoogste niveau kon terugkeren, dus een enorme bedankt aan iedereen die er voor me was in de moeilijke momenten.’

‘Vandaag kan ik zeggen dat ik weer op mijn niveau ben teruggekeerd en dat ik bij de beste renners van de wereld zit. Ik heb mentaal en fysiek veel afgezien het afgelopen anderhalf jaar. Nu voel ik dat alles weer goed gaat en stabiel is, dat ik weer de beste Remco wordt. En vandaag heb ik de beste Remco getoond sinds ik profrenner ben geworden’, sloot Evenepoel af.