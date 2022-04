Remco Evenepoel stunt en wint na magistrale solo Luik-Bastenaken-Luik

Op je 22ste Luik-Bastenaken-Luik winnen, dat doen alleen de allergrootste talenten. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft een incidentrijke editie van Luik-Bastenaken-Luik gewonnen na een geweldige solo. Nog voor de finale echt losbarstte, ontsierde een massale valpartij de wedstrijd. Op de Côte de La Redoute ging Evenepoel er alleen vandoor. Quinten Hermans (Intermarché Wanty Gobert) en Wout van Aert (Jumbo Visma) maakten het Belgische feestje compleet door naar plekken twee en drie te sprinten.

Hoe kwam de zege tot stand?

In Luik vertrokken de renners voor het vierde Monument op de wielerkalender met onderweg tien zware hellingen. Met de wind in de rug reden de renners in razende vaart richting Bastenaken. In de beginfase ontstond in twee schuifjes de definitieve vluchtersgroep van elf renners met daarbij heel wat renners van dezelfde teams en vier landgenoten. Lotto Soudal had met Harm Vanhoucke en Sylvain Moniquet, Bingoal Pauwels Sauces had met Marco Tizza, Kenny Molly, Luc Wirtgen zelfs drie pionnetjes voorop gestuurd. Verder waren ook Paul Ourselin en Fabien Doubey (TotalEnergies), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Jacob Madsen (Uno-X) en Belg Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert) aanwezig. De elf werkten goed samen en na enkele uren koers bereikten ze Bastenaken met een bonus van 6’30” op het peloton. Met nog zo’n 150 kilometer te gaan draaiden de renners terug richting het noorden en zetten ze koers naar Luik.

Op de Ardense wegen maakte het peloton zich niet al te veel zorgen en onder controle van de troepen van Bahrain Victorious en Quick-Step Alpha Vinyl verkleinde de voorsprong van de elf vluchters mondjesmaat. Harm Vanhoucke vond het voorin niet snel genoeg gaan en ranselde de kopgroep uit mekaar. Zijn tempo eiste z’n tol op het zware parcours en na de Côte de Stockeu, een klim van één kilometer aan een gemiddelde van 12.5 procent, bleven nog zes vluchters over: Wirtgen, Moniquet, Vanhoucke, Armirail, Ourselin en Doubey.

Luik-Bastenaken-Luik levert ook prachtige beelden op. Foto: BELGA

Opschudding op 60 kilometer van de streep: een massale valpartij in het peloton in een dalende strook. Nagenoeg het hele peloton lag tegen het asfalt of moest voet aan grond zetten. Bijna de hele ploeg van EF Education lag erbij met onder andere Uran, ook Barbet, Warbasse, Vansevenant en Van Emden waren bij de talrijke slachtoffers. Wereldkampioen Julian Alaphilippe lag links in de gracht en de topfavoriet moest een kruis maken over zijn wedstrijd. Hij werd afgevoerd met de ziekenwagen, maar was wel bij bewustzijn. Favorieten Wout Van Aert en Remco Evenepoel zaten helemaal voorin het peloton en waren een van de zowat dertig gelukkigen die de valpartij wisten te ontlopen.

Bahrain Victorious liet het niet aan hun hart komen: zij waren met alle zeven renners mee en trokken het tempo stevig de lucht in op de Col du Rosier. Op 42 kilometer gooide Mikel Landa (Bahrain Victorious) tot twee keer toe de knuppel in het hoenderhok met een versnelling. Movistar greep de Spanjaard telkens snel terug. Ook de teruggekeerde Mauri Vansevenant reageerde attent. De finale was begonnen. Een compact pelotonnetje begon met één minuut achterstand aan de Côte de La Redoute.

Het was Vansevenant die het tempo fors opschroef in het peloton met kopman Evenepoel in zijn wiel, achterin stond de deur wel wagenwijd open. Net voor de top van de klim ontbond die kopman zijn duivels. Evenepoel trok fameus door en niemand kon volgen. In een mum van tijd reed de Aerokogel van Schepdaal een halve minuut weg en kwam snel bij Armirail, de laatst overgebleven vluchter van de dag. Was de jonge Belg op weg naar een solo van 30 kilometer?

In het peloton zetten Movistar en Bahrain Victorious heel wat manschappen in, maar het peloton kwam geen meter dichterbij. Evenepoel begon aan de laatste helling van de dag, de Côte de la Roche-aux-Faucons (1.3 kilometer aan een gemiddelde van 10.5%) met 40 seconden voorsprong. Armirail werd intussen overboord gegooid.

Op de top hield Evenepoel nog 37 seconden over op een klein groepje. Op 10 kilometer van de streep ging Dylan Teuns, de winnaar van de Waalse Pijl, in de tegenaanval. De versnelling te veel voor Wout van Aert zo blijkt. De Belgische kampioen moest de rol lossen, maar kwam na een aarzeling weer aansluiten. Ook Quinten Hermans kwam er weer bij.

Intussen was Alexander Vlasov alleen weggereden, maar meer dan een halve minuut achterstand inhalen op een tijdritkanon als Evenepoel leek onbegonnen werk en dat was het ook. De 22-jarige Belg reed weer verder weg en kwam met een voorsprong van bijna één minuut helemaal alleen Luik binnen. Met een solo van 30 kilometer won hij zijn eerste wielermonument. Hermans en Van Aert maakten de Belgische fans in Luik helemaal gek, want zij sprintten nog naar plaatsen twee en drie en zo kregen we een compleet Belgisch podium te zien in deze editie van Luik-Bastenaken-Luik. Wat een weelde!

Wat deden de Belgen?

In de vroege vlucht gaf Harm Vanhoucke een beresterke indruk. Hij was de motor van de ontsnapping. De 24-jarige Belg van Lotto Soudal werd vorige week nog vijfde in de Ronde van Turkije en begint stilaan in topvorm te geraken. Ook Sylvain Moniquet reed een sterke wedstrijd en hield samen met de Fransman Bruno Armirail als laatste stand in de kopgroep.

Op kop van het peloton nam Quick-Step Alpha Vinyl zowat vanaf de start het heft in handen. Eerst was het de beurt aan Tim Declercq, nadien leverden Pieter Serry en Louis Vervaeke berewerk in functie van hun kopmannen. Ook Mauri Vansevenant reed een sterke wedstrijd en rolde op de Côte de La Redoute de rode loper uit voor Remco Evenepoel. Met hulp van onder andere Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious) brachten ze het verschil met de leiders terug.

Verder nog iets dat u moet weten?

Voor Philippe Gilbert was vandaag een bijzondere dag. Niet omdat hij zoals in zijn topjaren meedeed om de prijzen in ‘zijn’ Luik-Bastenaken-Luik, wel omdat hij vandaag zijn allerlaatste La Doyenne betwistte. Gilbert won de klassieker één keer in 2011 na een mooi duel met de Luxemburgse broertjes Schleck. Hij werd ook een keertje vierde (2009), derde (2010), zevende (2013), achtste (2014)

Ook de fans waren Gilbert duidelijk niet vergeten en zijn naam werd over het hele parcours veelvuldig op de grond geschilderd, vooral op de legendarische Côte de La Redoute. Op die helling stond zijn naam liefst 700(!) keer op het wegdek gekalkt. Toeval of niet: het was net op deze helling dat Gilbert vandaag de rol moest lossen in het peloton.