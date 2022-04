Tientallen Britse parlementsleden beticht van seksueel wangedrag

Er zijn tegen 56 Britse parlementsleden - inclusief drie leden van de regering - beschuldigingen van seksueel wangedrag gerapporteerd.

De klachten tegen 56 Britse parlementsleden kwamen binnen bij de Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS), een parlementaire controleorgaan dat in 2018 werd opgericht in de nasleep van de #MeToo-schandalen. In totaal kwamen zeventig klachten binnen. De krant geeft geen namen vrij.

De klachten gaan van ongepaste seksuele opmerkingen tot seksuele intimidatie. In minstens één geval zou er volgens de krant sprake zijn van strafrechtelijke feiten. Daarbij zou een parlementslid een personeelslid in ruil voor seksuele gunsten hebben omgekocht.

Parlementsvoorzitter Lindsay Hoyle zou nu wegens het hoge aantal klachten van plan zijn de werkcultuur in het parlement aan te pakken. Een woordvoerder van de regering zegt dat de klachten zeer ernstig worden genomen.

De overheidsvakbond FDA wijst op de scheefgetrokken machtsverhouding tussen parlementsleden en hun personeel, waarbij parlementsleden verregaande macht over hun personeel hebben.