Schietpartij in Brussel

In de Masuistraat in Brussel vond zaterdagavond een schietpartij plaats. Het is onduidelijk of daarbij gewonden gevallen zijn.

De politie kreeg zaterdagavond rond 19.30 uur verschillende oproepen van buurtbewoners aan die schoten aan de Masuistraat hadden gehoord. Eén getuige sprak ook over een gewonde. Toen de politieploegen ter plaatse kwamen, troffen ze wel enkele kogelinslagen aan maar geen slachtoffer. Navraag in de verschillende ziekenhuizen van de hoofdstad leerde dat daar ook niemand met een schotwonde was binnengebracht.

‘Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht en het gerechtelijk labo is ter plaatse afgestapt om de nodige vaststellingen te doen’, aldus nog de politie.