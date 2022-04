Priester neergestoken in Nice

Een ‘mentaal instabiele man’ heeft in een kerk in Nice een priester aangevallen.

De Franse minister va Buitenlandse Zaken Gerald Darmanin liet via Twitter weten dat het leven van priester niet in gevaar is geweest. De politie heeft de aanvallen ook kunnen inrekenen. De aanval gebeurd op de dag dat Frankrijk zijn nieuwe president kiest.

Une agression a eu lieu ce matin dans une église à Nice. Le prêtre est blessé. Pas de pronostic vital engagé. Solidarité avec les paroissiens et merci aux forces de l’ordre qui ont interpellé rapidement l’auteur. Le Préfet est sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 24, 2022

Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, voegt daaraan toe dat de aanvaller mentaal instabiel is en geen crimineel verleden heeft. Het was geweten dat hij enkele dagen voordien een mes gekocht had. Op de nieuwszender BFM TV was te horen dat de man een 31-jarige Fransman was en dat hij er niet van verdacht wordt een terroristische motief te hebben.

De priester wordt Vader Christophe genoemd en zou meerdere keren met en mes gestoken zijn in de Saint-Pierre d’Arene kerk in Nice. Ook een non zou in de arm geraakt zijn toen ze het mes van de aanvaller probeerde af te pakken.