Geen betere manier om wanhoop uit je ziel te walsen dan met de epische anthems van The War on Drugs. Frontman Adam Granduciel leidde het Sportpaleis naar de roes van de renaissance.

‘I came in from the wilderness, a creature void of form’, zong Bob Dylan bijna vijftig jaar geleden in ‘Shelter from the storm’, een song vol religieuze beelden over jezelf bij elkaar rapen na ruw weer ...