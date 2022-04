Eén uppercut volstaat voor Tyson Fury om wereldkampioen zwaargewichten te blijven

Tyson Fury heeft zijn WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten zaterdagavond met succes verdedigd. In het Wembleystadion van Londen sloeg de 33-jarige Engelsman zijn uitdager Dillian Whyte in de zesde ronde met een rake rechtse uppercut knock-out. 94.000 toeschouwers zagen het gebeuren.

‘The Gypsy King’ bleef zo in 33 profkampen ongeslagen, 32 keer won hij, waarvan 23 keer met KO, één keer kampte hij onbeslist. Mogelijk blijft dat ook zo, want Fury kondigde aan dat het zijn laatse kamp zou worden, al geloven weinigen dat.

‘Ik ben een man van mijn woord. Dit was het voor “the Gypsy King” en wat een mooie manier om te eindigen’, verzekerde Fury na het gevecht nochtans. Fury had ook lof voor zijn tegenstander. ‘Hij is een krijger en zal ooit wel wereldkampioen worden. Hij had gewoon de pech dat hij het vandaag tegen de beste man van de wereld moest opnemen’, waarna de knotsgekke Mancunian naar goede gewoonte zijn versie van American Pie ten berde bracht.

De 34-jarige Whyte, een op Jamaica geboren Brit, leed in zijn 31ste kamp een derde nederlaag, de derde ook met KO.