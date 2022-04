Lionel Messi knalt PSG naar Franse titel

Paris Saint-Germain heeft zaterdag voor de tiende keer in de clubhistorie de Franse landstitel veroverd. Een gelijkspel van 1-1 tegen RC Lens volstond om de trofee vier speelronden voor het einde van de competitie binnen te halen. Met 78 punten is de Parijse club niet meer te achterhalen door eerste achtervolger Olympique Marseille.

PSG speelde met de sterren Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar had het lastig met de nummer 7. Lens kreeg in de hele wedstrijd grote kansen. Mbappé was de gevaarlijkste aanvaller bij de thuisclub, maar hij vond het net niet. Trainer Mauricio Pochettino wil de 23-jarige sterspeler graag behouden, maar het is allerminst zeker dat Mbappé zijn aflopende contract verlengt.

Messi maakte na bijna 70 minuten de goal voor PSG. De Argentijn kreeg de bal aangespeeld door Neymar en haalde hard en trefzeker uit. Lens speelde toen al met tien man, want Kevin Danso moest na een uur met zijn tweede gele kaart van het veld af. De titel vieren met een overwinning was PSG niet gegund, want vlak voor het einde maakte Corentin Jean nog gelijk voor Lens.

Op de erelijst volgt Paris Saint-Germain Rijsel op. De Parijzenaars kroonden zich eerder tot kampioen in 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020. Met hun tiende titel evenaren ze het record van Saint-Etienne, dat zijn laatste titel in 1981 vierde.