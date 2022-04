Verstappen passeert rivaal Leclerc, pakt 8 WK-punten én pole in Imola

Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdagnamiddag op het Circuit van Imola de sprintrace gewonnen in de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, dat is de vierde WK-manche van het seizoen.

Max Verstappen had op vrijdag de polepositie voor de sprintrace veroverd maar de Nederlander kende geen al te beste start. Charles Leclerc maakte wel een goede start en veroverde meteen de leiding in de race, dit tot dolle vreugde bij het Italiaanse publiek. Wat verderop in het rijdersveld kwam het in de eerste ronde tot een aanrijding tussen Pierre Gasly en Guanyu Zhou. De Chinees werd door de Fransman in de muur gecatapulteerd en zijn race zat er meteen op.

LAP 1/21



Guanyu Zhou is OUT of the race



He makes contact with Pierre Gasly #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/LrHJNnAV0w — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Sergio Perez slaagde er even later in om Lando Norris te passeren en reed zo op de derde plaats, achter Charles Leclerc en Max Verstappen. Opmerkelijk was dat ondertussen Lewis Hamilton nog steeds op een veertiende plaats reed en niet vooruit geraakte. Leclerc controleerde ondertussen vooraan de race met constant ongeveer een voorsprong van anderhalve seconde op Max Verstappen. Carlos Sainz was in de tweede Ferrari dan weer bezig aan een sterke inhaalrace en slaagde er ook in om Daniel Ricciardo te passeren voor de vijfde plaats.

De Ferrari van Leclerc leek sneller, maar richting het einde van de sprintrace kwam Verstappen toch steeds feller opzetten. In de voorlaatste ronde was het dan zover: de Nederlander maakte handig gebruik van de DRS om Leclerc niet zonder risico voorbij te gaan en op de zege af te stevenen, goed voor acht WK-punten. Leclerc pakt er zeven en doet een goede zaak, want eerste achtervolger George Russell (Mercedes) viel met een elfde plaats buiten de punten.

LAP 20/21



VERSTAPPEN GOES ROUND THE OUTSIDE AND TAKES THE LEAD!!!! ??#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/KRL1IKs3X2 — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Max Verstappen wins the sprint race at the Emilia Romagna Grand Prix!!! #ImolaGP | #F1 pic.twitter.com/Dl24bfteJ3 — TSN (@TSN_Sports) April 23, 2022

De uitslag van deze sprintrace bepaalt meteen ook de startgrid voor de Grote Prijs, die zondagnamiddag (15u) gereden wordt op het legendarische circuit waar Ayrton Senna op 1 mei 1994 na een zware crash het leven liet. Verstappen start dan op de pole, voor Leclerc en Perez.

Verstappen blijft voorzichtig: ‘Morgen wordt het misschien moeilijker’

Verstappen maakte zijn beslissende aanval pas in het absolute slot van de race. ‘Het leek alsof Charles sneller was, maar hij kreeg het moeilijk op zijn banden’, wist Verstappen te vertellen na de race. ‘Daardoor kon ik terugkomen en de druk opvoeren en hem uiteindelijk inhalen richting bocht 2. Ik ben blij met een goede dag. De start was slecht, ik weet niet goed waarom. Ik had te veel wielspin.’

Verstappen mag door de zege in de sprintrace morgen op de poleposition starten. Toch blijft de Nederlander voorzichtig. ‘We waren vandaag beter op de banden, maar morgen worden er natuurlijk ook andere compounds gebruikt en wordt het misschien moeilijker.’