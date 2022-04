Bijzonder record: Bayern München schrijft geschiedenis met tiende titel op rij

‘Der Rekordmeister’ heeft zijn bijnaam nog wat meer eer aangedaan. In de Klassieker kon Borussia Dortmund Bayern in de eerste helft niets in de weg leggen en mocht het blij zijn dat het ‘maar’ 2-0 stond. Na de pauze maakte Dortmund het opnieuw spannend na een strafschopdoelpunt van Can, maar Musiala maakte nog de beslissende 3-1.

Bij winst was Bayern altijd zeker van een nieuwe landstitel. Een tiende op rij, iets wat nog geen andere ploeg in Europa verwezenlijkte. En ook bij een puntendeling zou er geen Beierse man overboord zijn, want met nog drie matchen in het verschiet zou het verschil nog steeds negen punten bedragen. In de laatste zeven confrontaties trok Bayern ook telkens aan het langste eind. Dortmund, dat het zonder Hazard, Witsel en Meunier moest stellen, stond met andere woorden voor een aartsmoeilijke opdracht.

Bayern had wel zin in een titelfeest en trok het laken meteen naar zich toe. Leon Goretzka kopte op hoekschop naar de vrijstaande Serge Gnabry en die volleyde de 1-0 kurkdroog tegen de touwen.

Diezelfde Gnabry deed een kwartier later opnieuw zijn naam over de tribunes rollen, maar dit keer bleef zijn naam niet op het scorebord staan. Voorafgaand buitenspel van Coman was de boosdoener. Al was het slechts uitstel van executie, want een paar minuten later was daar de onvermijdelijke Robert Lewandowski. De Pool mikte na slecht uitverdedigen van Zagadou zijn 33ste van het seizoen in doel. Op slag van rust was de Beierse prijsschutter dicht bij zijn tweede, maar de bal zoefde centimeters naast de paal. Dortmund moest herbronnen tijdens de rust, de ploeg van Marco Rose kreeg geen voet aan de grond in de Allianz Arena.

In de tweede helft werd het thuispubliek al snel opgeschrikt door een overtreding van Kimmich in de zestien. Scheids Daniel Siebert wees terecht naar de stip. Emre Can bracht opnieuw spanning in de match. Dortmund had vertrouwen getankt en was even later tot tweemaal toe erg dicht bij de gelijkmaker via Reus, maar Neuer en Hernandez wilden er telkens niet van weten. Bayern was van slag en had geluk dat het geen tweede penalty aan zijn been had, nadat Pavard Bellingham raakte in het strafschopgebied. Erling Haaland dreigde ook nog een paar keer, maar de Noor had ook maar weinig in de pap te brokken.

Bayern herpakte zich meer en meer en in minuut 83 konden de boeken helemaal toe. Invaller Musiala werkte de bal in twee tijden voorbij doelman Hitz, het feest kon nu echt losbarsten. Bayern pakt zijn 32e landstitel, en meteen ook de eerste titel voor trainer Julian Nagelsmann.

