Van de koning tot KVO: hele land rouwt om Arno

Verschillende artiesten en bekende radio- en tv-gezichten reageren zaterdag op het verlies van zanger Arno Hintjens, die overleed op 72-jarige leeftijd. Zijn dood komt niet onverwacht, maar raakt daarom niet minder hard.

Dat Arno bij ’s lands belangrijkste artiesten hoorde, maakt ook het koninklijk paleis duidelijk. ‘Zijn liedjes zullen ons nog lang bijblijven’, klinkt het op Twitter. ‘Met droefheid vernamen wij het overlijden van Arno Hintjens. #Arno was een innemende persoonlijkheid en een ongelooflijk getalenteerde muzikant. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden’, aldus het koninklijk paleis.

Arno had in februari nog een ontmoeting met koning Filip. Toen noemde de vorst hem ‘een icoon van de Belgische rockmuziek’.

Arno ging in februari nog op audiëntie bij koning Filip. Foto: rr

Muzikant Jean Blaute reageer op Twitter: ‘RIP Arno. Artiest pur sang. Baas van zijn eigen universum waar hij de mensen graag een avondje in meenam.’

Radiopresentator Stijn Vlaeminck uit zijn liefde voor de zanger met een hartje. Journalist Björn Soenens haalt eveneens herinneringen op. ‘Ik was 16 in 1984 toen ik voor het eerst Arno en TC Matic live zag. Arno was als het flitslicht van een vuurvliegje bij nacht. Vandaag sterft een deel van die jeugd samen met Arno.’

Rust zacht, reageert premier Alexander De Croo.

‘Grote menère’

‘We verliezen in @StadaanZee een grote menère. Danke Arno, de Oostendenaars zullen je nooit vergeten’, zo reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) op het overlijden van Arno, geboren en getogen in de kuststad.

Ook de burgemeester van Brussel, de stad waar Arno intussen thuis was, reageerde. ‘Arno, ereburger van de stad Brussel is overleden. We zullen hem niet meer tegenkomen in de Sint-Katelijnewijk. Putain putain, il nous manque déjà’, aldus Philippe Close (PS).

‘Arno, je was een grote mijnheer. We gaan je missen.’ Zo reageert ook Vlaams minister-president Jan Jambon, die ook bevoegd is voor Cultuur. En ook zijn Franstalige tegenhanger, Waals minister-president, Elio Di Rupo, eert Arno. ‘Hij was een van de grootste Belgische artiesten’, klinkt het.

‘Le plus beau’

Radiozender Studio Brussel eert de rockzanger. De zender zal op zondag vanaf 7 uur ’s ochtends de muziek van ‘le plus beau’ brengen, samen met herinneringen van luisteraars.

Voetbalclub KV Oostende laat weten dat het Arno zal eren op de truitjes van de spelers.