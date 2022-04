Playlist | Onze eigenzinnige selectie uit Arno’s songs

Arno Hintjens laat ongeveer 260 songs na. De Standaard maakte voor u een selectie uit zijn oeuvre.

‘Le plus beau’ is niet meer. Arno Hintjens overleed zaterdag op 72-jarige leeftijd in zijn appartement in Brussel, omringd door zijn familie. Wat zal blijven, is een oeuvre van 24 studio-albums – en finaal volgt binnenkort een 25ste. Ongeveer 260 eigen liedjes, een vijftigtal covers en duetten, enkele filmrollen en de herinnering aan een geweldige entertainer.

Om die mee levendig te houden, heeft muziekredacteur Peter Vantyghem deze playlist samengesteld.