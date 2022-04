Arno was ‘le plus beau’: vijftig jaar leven voor de muziek

Geen enkele Belgische muziekartiest, op Will Tura na, bleef zo lang in de schijnwerpers als Arno Hintjens. Meer dan vijftig jaar lang was hij voor velen een vriend, een pleziermaker, een rots én een steen des aanstoots. Hij bracht mensen samen met zijn muziek en door zijn eigengereide levenswandel. De Standaard-redacteur Peter Vantyghem neemt afscheid.

Zijn laatste écht volledige concert speelde Arno op 11 februari 2020 in Le Trianon te Parijs. Nadien vertelden enkele Franse fans over ‘le plus beau’. Ze vonden hem eenvoudig, écht en warm. ‘Mijn tweede ...