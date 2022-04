In zijn laatste weken toonde Arno Hintjens wat ‘Vivre’ voor hem betekende: blij zijn met elk moment dat betekenis heeft, en dat gevoel doorgeven.

Buiten in Oostende woei een koude laatwinterse wind toen Arno stram, en traag, het podium van het Casino opstapte, en vanuit zijn diepste ik begon te zingen. ‘In my head the moon is smiling/ I’ll let ...