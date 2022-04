Tien belangrijke songs uit Arno’s grote oeuvre

Arno Hintjens laat ongeveer 250 songs na. Dit zijn tien belangrijke momenten uit zijn catalogus.

1. ‘Gimme what I need’ (Plat du jour, 1978)

Typische boogierock van Tjens Couter zoals die in die dagen veel te horen was, onder meer van de Britse band Dr. Feelgood, die net als Arno sterk geïnspireerd was door bluesmonster Howlin’ Wolf. Het liedje zou door Arno’s ex-lief Sonja Van Hee afgegeven zijn in de CBGB-club in New York en daar in de jukebox gezeten hebben. Het is, samen met ‘I can dance’ en ‘The milkcow’, een van de eerste nummers met Arno als zanger die op de nationale radio te horen zijn. De tekst is eenvoudig: de zanger wil seks.

2. ‘O la la la… c’est magnifique’ (TC Matic, 1980)

Na de discosingle ‘If it blows … (let it blow)’ is ‘O la la la ...’ opnieuw een moderner en erg dansbaar nummer van TC Matic, dat de aanhangers van Tjens Couter teleurstelt, maar een nieuw, jong publiek bereikt. De titel verwijst naar een song van Cole Porter, die hier vooral in de versie van Luis Mariano bekend was. De muziek is schatplichting aan het eerste album van Gang of Four. Arno legt de tekst uit ‘als een schilderij met vele taferelen op: je moet de waarheid vinden in tegengestelde dingen’.

3. ‘Le java’ (Apache, 1982)

In 1922 had de Franse chanteuse Mistinguett een hit die ‘La java’ heette. Arno’s song verwijst naar diezelfde jaren 20, waarin de ‘apaches’ en ‘zazous’, marginalen uit de achterbuurt van Parijs, een ongeregeld leven leidden. Met die romantische allusie maakt hij zijn punt: veel mensen zijn bang om vrij te leven. Het is zijn eerste viertalige song en hij maakt ‘java’ meteen ook mannelijk.

4. ‘Elle adore le noir’ (Yé Yé, 1985)

Het moment waarop Arno opnieuw aansloot bij de ontwikkeling die hij inzette met Tjens Couter – niet toevallig ook met een tango – en die met TC Matic on hold stond. Geen funky groove, maar een chanson met tangosfeer, Parijs en Buenos Aires in één universum. De tekst gaat over een prostituee, maar verwijst ook naar Arno’s grootmoeder Marie-Louise en naar de zondagmiddagen toen hij bij zijn tante Fernande naar schilderijen van James Ensor keek.

5. ‘Jive to the beat’ (Charlatan, 1988)

Een van de songs op het tweede soloalbum waarmee Arno een enorme sprong zet naar een groter publiek, zeker in Frankrijk. De Duitse producer Holger Czukay helpt Arno en Jean-Marie Aerts om een nieuwe sound te vinden voor deze existentialistische song, die te horen is in de thriller Frequence meurtre (1988) van Elisabeth Rappeneau en in Merci la vie (1991) van Bertrand Blier. In 1995 vertaalt Marie-Laure Béraud hem in ‘Seul’, voor het album À la française.

6. ‘Mon sissoyen’ (Ratata, 1990)

Een cabaretesk hoogtepunt. De titel verwijst, net als eerder de song ‘Bazooka Joe’, naar ’s mans penis, maar verder is de tekst een soort afscheidslied. Arno heeft altijd een kermiskantje gehad, en in dit geval is het gestimuleerd door de Gilles de Binche, die hem dan weer herinnerden aan de Gilissen van de Zee, uit zijn eigen Oostende.

7. ‘Les yeux de ma mère’ (A la française, 1995)

Het bekendste lied van Arno, over zijn moeder Lulu, die overleed toen hij 24 was. Het is aangrijpend in zijn biografische eerlijkheid door allerlei details: Lulu moest Arno vaak uit cafés gaan halen, Arno houdt van échte lichaamsgeuren, en hij heeft een ambigue kijk op vrouwen, die hij bemint maar ook gevaarlijk vindt. Piet Jorens leverde de melodie, en de song kreegzijn definitieve versie als pianoballad op het livealbum En concert (1997).

8. ‘Il est tombé du ciel’ (Charles Ernest, 2002)

Gemaakt voor de film L’amour en suspens van Herman van Eyken en live altijd een hoogtepunt. In de film worden de poëtische woorden, geschreven door Marie-Laure Béraud, gezongen door een verlamde vrouw. Ze beschrijven een proces van aftakeling bestaan in drie fases, en kunnen wellicht net zo goed persoonlijk gelezen worden.

9. ‘Pauvres diables’ (Future vintage, 2012)

Behalve zanger van zijn eigen liedjes is Arno ook een goeie vertolker van andermans songs. Die nummers staan her en der verspreid en vele zijn niet meer verkrijgbaar. ‘Pauvres diables’, oorspronkelijk van Julio Iglesias, is een bonus op het album Future vintage en op Spotify een erg populaire cover. Arno ontdoet het nummer van zijn variétégehalte en geeft de tekst, over de macht die vrouwen over mannen hebben, een zompiger sfeer mee.

10. ‘Dance like a goose’ (Santeboutique, 2015)

Arno schrijft in de loop van de decennia meerdere songs over de gevolgen van zijn alcoholverbruik, maar pas op latere leeftijd krijgen die de melancholische toon van spijt die hier, en later ook op ‘Lady alcohol’, te horen is. ‘Never tell the truth/ when the booze is in the blood/ cause your words will taste like mud’: de zanger voelt zich een wrak en vraagt om redding.