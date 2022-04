Stijn Meuris zag TC Matic live begin jaren 80 en had vanaf toen vijf muzikale helden. Frontman Arno zou altijd zijn favoriete zanger blijven. Een afscheid van de onnavolgbaarste.

De groep was 3 seconden ver en ik wist, daar in Zaal Posthoorn in Hamont ergens begin jaren 80: o jawel, komt helemaal goed. Die krassende, vierkante funky intro van ‘L’Union fait la force’ laat ook nu ...