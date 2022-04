Stikstofdecreet bedreigt voortbestaan melkveebedrijf Averbode

Het melkveebedrijf van de abdij van Averbode dreigt in 2025 de deuren te moeten sluiten omwille van het stikstofdecreet.

De beheerders van de boerderij kregen een brief van de Vlaamse Overheid met de mededeling dat ze uiterlijk in 2025 hun activiteiten moeten stopzetten, omwille van het nieuwe stikstofdecreet. Dat decreet werd in februari goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Voor de uitbaters komt het nieuws als een donderslag bij heldere hemel, aangezien ze in 2015 nog investeringen deden om hun stikstofuitstoot terug te dringen. Een jaar voordien, kregen ze nog code oranje voor hun Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Wie meer dan 50 procent had, kreeg code rood en moest sluiten. ‘Wij zaten toen op 31 procent en kregen dus code oranje’, verklaart de abt.

Na grondige investeringen om hun stikstofuitstoot terug te brengen en een overleg met verschillende instanties, kreeg het melkveebedrijf alsnog een vergunning. ‘We namen zelfs extra maatregelen die niet in de milieuvergunning waren opgenomen’, verklaart Fierens.

Het ging dan bijvoorbeeld om een ecovloer waardoor de mest sneller in een put zou vallen, een weidegang waardoor de runderen het grootste deel van de dag buiten zaten, een goede ventilatie met beneveling, waardoor gassen minder snel worden verspreid. De abdij kocht zelfs een speciaal ras alpenkoeien aan die minder belastend zouden zijn voor het milieu. Maar dat blijkt nu een maat voor niets te zijn geweest.

Onduidelijke cijfers

De abdij heeft een bezwaar ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), omdat het voorlopig onduidelijk is op welke cijfers het besluit gebaseerd is. De abdij van Averbode en bijbehorende boerderij bestaan al meer dan 900 jaar. ‘De boerderij maakt deel uit van het abdijleven. Bovendien produceren we producten van de korte keten en zetten we in op sociale economie’, zegt abt Fierens.