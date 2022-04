Zico Waeytens heeft zijn eerste kamp als bokser gewonnen. Waeytens ruilde drie jaar geleden de fiets in voor de bokshandschoenen, maar door de coronacrisis moest hij erg lang wachten op zijn debuut.

Zico Waeytens was negen jaar lang profrenner en was een gewaardeerde knecht van onder andere John Degenkolb en Tom Dumoulin. Na een reeks teleurstelling stapte hij verbitterd van de fiets en kroop hij de ring in. Zijn coach is Filiep Tampere, die ook meervoudig wereldkampioene Delfine Persoon onder zijn vleugels heeft.

Zico Waeytens won vrijdagavond zijn allereerste kamp van Maxim Simoens, oud-voetballer en net als Waeytens een debutant. Hij haalde het op het boksgala van Ledegem na drie ronden op punten. Verschillende profrenners, onder wie Yves Lampaert, kwamen hun oud-collega aanmoedigen.