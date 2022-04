Topfavoriet valt weg: Tadej Pogacar start zondag niet in Luik-Bastenaken-Luik

Geen Tadej Pogacar (23) aan de start van Luik-Bastenaken-Luik zondag. De Sloveense renner van Team UAE keerde terug naar zijn thuisland om zijn verloofde bij te staan, die afgelopen week haar moeder verloor. Brandon McNulty is de vervanger van Pogacar.

Na de Waalse Pijl keerde Tadej Pogacar samen met zijn verloofde Urska Zigart (25) terug naar Slovenië. Het wielerkoppel kreeg het nieuws te horen dat de moeder van Zigart overleden was.

Eerst was het de bedoeling dat Pogacar zaterdag nog terugkeerde naar België om aan de start te komen van Luik-Bastenaken-Luik, maar die plannen zijn nu veranderd. En dat is begrijpelijk. Pogacar wil zijn verloofde bijstaan in deze moeilijke tijden en dan is wielrennen even bijzaak.

‘Jammer genoeg zal ik morgen niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik verschijnen’, schrijft de tweevoudige Tourwinnaar. ‘Het zijn enkele zware dagen geweest maar ik wil iedereen bedanken voor het begrip. Een speciale dankjewel voor UAE Team Emirates en vooral Mauro Gianetti en teamvoorzitter Matar voor hun steun in deze situatie’, besluit Pogacar.

Na Primoz Roglic (tendinitis) is Pogacar de tweede topfavoriet die afhaakt voor La Doyenne. Van de Slovenen blijft enkel dus nog Matej Mohoric over. Pogacar won vorig jaar zijn eerste Monument ooit in Luik, maar kan die zege zondag dus niet verdedigen.

Voor zowel Pogacar als Zigart was de Waalse Pijl van afgelopen woensdag de afsluiter van het klassieke voorjaar. Zigart is profwielrenster bij het Australische Team BikeExchange-Jayco en reed dit voorjaar al vier koersen in ons land.